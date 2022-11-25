Банки уже выдали кредитов под госгарантии почти на 55 миллиардов

С начала использования инструмента госгарантий по банковским кредитам на портфельной основе с декабря 2020 года банки выдали 16 662 кредита на общую сумму 54,1 млрд гривен.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Так, по состоянию на 1 ноября 2022 года 27 банков-кредиторов обслуживают 15 241 кредит на сумму 49,04 млрд гривен.

"Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составили 29,21 млрд гривен. Это около 83% от общего лимита предоставленных гарантий (35,014 млрд гривен).

При этом в октябре текущего года заключено 1005 кредитных договоров на сумму 4,99 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 3,29 млрд гривен", - говорится в сообщении.

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 ноября этого года под государственные гарантии на портфельной основе, лидирует "Приватбанк" - сейчас обслуживается 10 395 кредитов на общую сумму 15,72 млрд грн, что составляет 95% от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку.

Вторым по количеству таких кредитов является "Ощадбанк" - 2 071 кредит на общую сумму 8,08 млрд грн (соответственно - 93% от лимита банка).

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Наибольший объем кредитов в Одесской области, где обслуживается 1 084 кредита на 3,71 млрд гривен, в Днепропетровской области обслуживается 1 347 таких кредитов на 3,25 млрд грн, в Кировоградской -738 кредитов на 3,23 млрд грн и в Киеве - 798 кредитов на 3,1 млрд гривен.

По виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в таких сферах:

сельское хозяйство - 7 071 кредит на 33,62 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств - 4 969 кредитов на общую сумму 8,04 млрд грн;

перерабатывающей промышленности - 1 239 кредитов на 4,43 млрд гривен.

Экономическая правда