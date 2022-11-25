В Украине обеспечивается более 70% потребностей в электроэнергии

На 11:00 производители электроэнергии в Украине обеспечили более 70% потребностей потребления в стране, прежде всего запитаны объекты критической инфраструктуры во всех областях.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Так, в первую очередь электроэнергию подали в котельные, газораспределительные станции, водоканалы, очистные сооружения. В некоторых регионах работает общественный электротранспорт.

Атомные станции продолжают набирать мощность, кроме того обеспечено питание потребностей Запорожской атомной станции. Несмотря на полученные после ракетных обстрелов повреждения, работают тепло- и гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, подключилась в работу часть "зеленой" генерации.

Укрэнерго отмечает, что продолжаются работы по восстановлению питания бытовым потребителям, но темпы восстановления замедляют сложные погодные условия. Из-за сильного ветра, дождя и минусовой температуры ночью к повреждениям, нанесенным российскими ракетами, добавляются обледенение и порывы проводов в распределительных сетях.

Дефицит электроэнергии в системе сохраняется. Сейчас это 30% от общего объема потребления. В связи с этим во всех областях Украины введены и плановые, и аварийные графики ограничения потребления.





