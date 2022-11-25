Пункты на границе с Польшей, Венгрией и Молдовой могут работать с перебоями

В пятницу на пограничных пунктах на границе с Польшей, Венгрией и Молдовой могут отмечаться перебои в работе отдельных пунктов пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

На утро пятницы затруднена работа пунктов пропуска "Краковец" на границе с Польшей, "Косино" на границе с Венгрией и "Табаки" на участке с Молдовой, где сейчас может применяться временное приостановление оформления лиц и транспорта.

Сбои в работе пунктах пропуска могут возникать из-за перебоев в энергоснабжении в результате российских атак по инфраструктуре Украины. Такие обстоятельства вызывают временное замедление или частичное приостановление пропускных операций.

Кроме того, на украинско-венгерском участке в пункте пропуска "Вилок" осуществляется пропуск только пешеходов. Также пропуск пешеходов осуществляется на границе с Молдовой в пунктах пропуска "Малоярославец", "Новые Трояны" и "Виноградовка".

На границе с Румынией в пункте пропуска "Орловка" осуществляется оформление легковых транспортных средств, микроавтобусов и пешеходов.

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В четверг в Госпогранслужбе сообщили, что пункты пропуска на границе с Венгрией и Румынией пока не работают.



