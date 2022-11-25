Полтавщина возвращается к графикам отключения света

Полтавская область возвращается к графикам почасовых отключений света после двух дней в условиях аварийных отключений.

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

Почасовые графики отключений света будут работать, как и раньше: одна очередь выключена, две включены. Разделение на очереди и часы осталось неизменным.

"Если у вас длительное время нет света, обращайтесь в свой филиал облэнерго, чтобы бригада ремонтников выехала на проверку. Из-за перепадов напряжения могла сработать автоматика защиты", - подчеркнул Лунин.

Кроме того, централизованное водоснабжение по всей области восстановлено почти на 100%. Глава ОВА отметил, что воды может не быть там, где ремонтируют сети, и где насосы подачи воды в многоэтажки попали под действие отключений электроэнергии.