Нефть дорожает на фоне опасений по спросу в Китае и неопределенности по потолку цен на нефть РФ

Цены на нефть выросли в пятницу, несмотря на низкую ликвидность рынка, после недели, отмеченной беспокойством по поводу китайского спроса и по поводу ограничения цен на российскую нефть.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 41 цент, или на 0,48%, и торговались на уровне 85,75 доллара за баррель на 07:30 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 57 центов, или на 0,73%, по сравнению с закрытием торгов в среду - до 78,51 доллара за баррель. В четверг расчетов по WTI не было из-за праздника Дня благодарения в США.

Оба контракта все еще направлялись к третьему подряд еженедельному снижению, на пути к падению примерно на 2% или более из-за беспокойства относительно жесткого ослабления предложения.

Причины изменения цен

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Беспокойство относительно спроса в Китае и оценка того, насколько серьезной может быть рецессия, являются ключевыми драйверами цен на данный момент, сказал главный аналитик APAC в Energy Aspects Вирендра Чаухан.

Появляется все больше признаков того, что всплеск заболеваемости COVID-19 в Китае, крупнейшем мировом импортере нефти, начинает влиять на спрос на топливо, при этом трафик снижается, а предполагаемый спрос на нефть составляет около 13 миллионов баррелей в сутки, или на 1 миллион баррелей в сутки ниже среднего показателя, говорят аналитики.

В пятницу Китай сообщил о новом ежедневном рекорде заражения COVID-19, а города по всей стране продолжали применять меры по обеспечению мобильности и другие ограничения для контроля вспышек.

Вспышка случаев COVID в Китае остается основным "медвежьим" фактором, влияющим на цены на нефть с точки зрения спроса, считает Тина Тенг, рыночный аналитик CMC.

Что касается верхней границы цены на российскую нефть, то дипломаты G7 и Европейского Союза обсуждают уровни между 65 и 70 долларами за баррель с целью ограничения доходов для финансирования вторжения РФ в Украину, не нарушая при этом мировые рынки нефти.

"Рынок считает (ценовые ограничения) слишком высокими, что снижает риск того, что Москва может принять ответные меры", - отмечают аналитики ANZ Research.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет поставлять нефть и газ в любые страны, которые присоединятся к введению верхнего предела цен, о чем Кремль повторил в четверг.

Экономическая правда