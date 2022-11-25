В Укрэнерго рассказали, когда украинцы вернутся к графикам отключений света

Украинская энергосистема уже прошла самый сложный этап после российской атаки 23 ноября, с выходом АЭС на максимальную мощность украинцы через несколько дней вернутся к графикам отключений света.

Об этом глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал в эфире Единых новостей.

Он добавил, что на вечер четверга все области были запитаны, а энергосистема Украины снова соединена с энергосистемой Евросоюза.

Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают, в то же время требуют определенного времени для набора мощности.

"Через 1-2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики", - заявил Кудрицкий.