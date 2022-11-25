У половины жителей Киева продолжаются аварийные отключения света

На утро пятницы 50% жилого фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии, с восстановлением света во все районы вернется и связь.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

При этом водоснабжение в столице восстановлено полностью. У некоторых потребителей до сих пор может наблюдаться пониженное давление воды, особенно на верхних этажах многоэтажек, которые обесточены. В ближайшее время КГВА ожидает стабилизацию ситуации.

Также восстанавливается теплоснабжение в городе, аварийные бригады работают в усиленном режиме.

Что касается мобильной связи, то работа сетей всех мобильных операторов зависит от электроснабжения. Поэтому как только энергосистема стабилизируется, связь появится во всех районах Киева.