Украина получит грантовые $4,5 миллиарда от США в рамках финансирования Всемирного банка
Министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи в четверг подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 4,5 миллиарда долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Грантовые средства предоставили США и направили в Целевой фонд многих доноров как третье дополнительное финансирование в рамках Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".
Средства будут использованы для обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.
Напоминаем:
Соединенные Штаты во вторник, 22 ноября, выделяют Украине дополнительные 4,5 миллиарда долларов грантовой помощи для поддержки госбюджета.