Украина получит грантовые $4,5 миллиарда от США в рамках финансирования Всемирного банка

Министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи в четверг подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 4,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Грантовые средства предоставили США и направили в Целевой фонд многих доноров как третье дополнительное финансирование в рамках Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Средства будут использованы для обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

Напоминаем:

Соединенные Штаты во вторник, 22 ноября, выделяют Украине дополнительные 4,5 миллиарда долларов грантовой помощи для поддержки госбюджета.