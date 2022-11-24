Национальный депозитарий работает стабильно и предоставляет услуги – НДУ
Национальный депозитарий Украины, несмотря на российские атаки на украинскую инфраструктуру, продолжит оказывать услуги клиентам и обеспечивает стабильную работу депозитарной системы.
Об этом сообщает пресс-служба НДУ.
"Все онлайн сервисы Национального депозитария работают слаженно и надежно", – говорится в сообщении.
В рамках обеспечения бесперебойной работы системы были протестированы системы энергетического обеспечения НДУ и усовершенствована энергетическая независимость работы ключевых центров обработки данных.
"В случае возникновения кризисных ситуаций команда НДУ работает в рамках предварительно утвержденных протоколов. В ближайшее время рассматриваем возможность ввести дополнительные меры кризисной поддержки для участников рынков капитала", – заверили в депозитарии.
В институте добавляют, что делают все, чтобы их клиенты получали качественные услуги на протяжении всего бизнеса времени.
"В том числе последние сутки подтвердили стабильную активность наших клиентов: эмитентов и депозитарных учреждений", – резюмировали в НДУ.