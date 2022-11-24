Национальный депозитарий работает стабильно и предоставляет услуги – НДУ

Национальный депозитарий Украины, несмотря на российские атаки на украинскую инфраструктуру, продолжит оказывать услуги клиентам и обеспечивает стабильную работу депозитарной системы.

Об этом сообщает пресс-служба НДУ.

"Все онлайн сервисы Национального депозитария работают слаженно и надежно", – говорится в сообщении.

В рамках обеспечения бесперебойной работы системы были протестированы системы энергетического обеспечения НДУ и усовершенствована энергетическая независимость работы ключевых центров обработки данных.

"В случае возникновения кризисных ситуаций команда НДУ работает в рамках предварительно утвержденных протоколов. В ближайшее время рассматриваем возможность ввести дополнительные меры кризисной поддержки для участников рынков капитала", – заверили в депозитарии.

В институте добавляют, что делают все, чтобы их клиенты получали качественные услуги на протяжении всего бизнеса времени.

"В том числе последние сутки подтвердили стабильную активность наших клиентов: эмитентов и депозитарных учреждений", – резюмировали в НДУ.