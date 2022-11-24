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70% жилого фонда Киева в режиме аварийного отключения электричества – КГГА

Четверг, 24 ноября 2022, 17:59 - Алексей Павлыш

По состоянию на 17:20 70% жилого фонда столицы находятся в режиме аварийного отключения электроэнергии, водоснабжение по всем районам Киева восстановлено.

Об этом говорится в заявлении Киевской городской военной администрации.

Однако кое-где еще фиксируются проблемы с давлением воды в сети, говорят в КГВА.

"Ремонтные и аварийные бригады Киева в усиленном режиме работают над восстановлением теплоснабжения", - добавили в ведомстве.

Экономическая правда

Киев электроэнергия
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Экономическая правда
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