70% жилого фонда Киева в режиме аварийного отключения электричества – КГГА
Четверг, 24 ноября 2022, 17:59 -
По состоянию на 17:20 70% жилого фонда столицы находятся в режиме аварийного отключения электроэнергии, водоснабжение по всем районам Киева восстановлено.
Об этом говорится в заявлении Киевской городской военной администрации.
Однако кое-где еще фиксируются проблемы с давлением воды в сети, говорят в КГВА.
"Ремонтные и аварийные бригады Киева в усиленном режиме работают над восстановлением теплоснабжения", - добавили в ведомстве.
Экономическая правда