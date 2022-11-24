ДТЭК частично восстановил электроснабжение в Киеве, но в столице действуют экстренные ограничения

Компания "ДТЭК Киевские электросети" частично восстановила электроснабжение в Киеве после ракетной атаки РФ 23 ноября, однако в столице действуют экстренные ограничения.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Энергетики ДТЭК вместе со всеми спасательными службами продолжают ликвидировать последствия ударов по энергообъектам, которые нанесла Россия 23 ноября. Ситуация остается сложной, однако контролируемой.

По состоянию на утро 24 ноября уже восстановлена подача электроэнергии на объекты критической инфраструктуры: прежде всего водоснабжения и больниц. Продолжаем работать над подачей электроэнергии на средние объекты теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Так, за ночь отремонтировали 2 транзитные линии, подающие напряжение на Левый берег Киева.

По состоянию на вторую половину дня 24 ноября продолжается ремонт линий ДТЭК Киевские электросети, которые были повреждены из-за атаки 23 ноября.

"Это позволит восстановить подачу света для части бытовых клиентов, которые остаются без света со вчерашнего дня", - пояснили в компании.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время по указанию системного оператора НЭК "Укрэнерго", в Киеве сейчас применены экстренные ограничения электроснабжения.

Поэтому часть потребителей сейчас временно без электроснабжения, в соответствии с потребностями энергосистемы.

"Для этих потребителей электроснабжение будет восстановлено после стабилизации ситуации в энергосистеме, в соответствии с указанием диспетчера "Укрэнерго", а также после завершения ремонтов на линиях, которые были повреждены обстрелами. Без света сейчас около 60% киевлян", - добавили в ДТЭК.

"Ситуация в энергосистеме после очередного террористического ракетного удара России является крайне сложной. Энергетики круглосуточно делают все возможное, чтобы как можно скорее у людей появился свет. Просим всех клиентов максимально ответственно относиться к потреблению электроэнергии, чтобы помочь энергосистеме", - резюмировали в компании.

Экономическая правда