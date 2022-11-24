Связь в Украине постепенно восстанавливается: где лучшая ситуация и где – трудности

Министр цифоровой трансформации Михаил Федоров заявил, что связь в Украине постепенно восстанавливается - в Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях до сих пор есть трудности.

Об этом Федоров написал в Telegram.

По его словам, лучшая ситуация с работой базовых станций в Винницкой, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Сумской, Черкасской и Черновицкой областях.

В Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях до сих пор есть трудности.

"Энергетики работают без остановки, чтобы поскорее восстановить электроэнергию. Вместе с ней постепенно возвращается и связь.

Телеком-компании точечно продолжают работать на генераторах, десятки из которых мы передали ранее", - добавил министр.

Экономическая правда