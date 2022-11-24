"АрселорМиттал Кривой Рог" приостановил работу из-за перебоев с электроснабжением

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" приостановил большинство производственных процессов из-за массированного ракетного обстрела Россией объектов энергетической инфраструктуры накануне, который вызвал дефицит электроснабжения.

Об этом ЭП сообщила пресс-служба компании.

"Имеющихся объемов электроэнергии недостаточно, чтобы поддерживать производство даже на уровне 20% мощности. "АрселорМиттал Кривой Рог" временно прекратил выплавку стали и производство проката", - говорится в сообщении.

В работе на данный момент остаются только коксовые батареи №№ 5, 6. Еще две коксовые батареи (№№ 3, 4) и доменная печь №6 находятся в режиме горячей консервации.

Обесточенными остаются оба карьера предприятия и фабрики ГОКа.

"106 шахтеров, которые из-за обесточивания шахты оставались под землей, успешно вывели на поверхность", - добавили в компании.

Предприятие планирует вернуться к нормальному режиму работы сразу после восстановления энергетической инфраструктуры.