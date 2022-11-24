США и Европа помогут Украине восстановить энергосистему

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел экстренные телефонные разговоры с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон и руководством Минэнерго США о разрушительных последствиях ракетных обстрелов 23 ноября для украинской энергосистемы.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Галущенко отметил насущную потребность энергосектора Украины в поддержке международных партнеров.

"Мы благодарны за уже поставленное в Украину оборудование и материалы. В то же время сегодня мы имеем насущную потребность в высоковольтном оборудовании для восстановления и стабилизации работы энергосистемы", - заявил министр.

Партнеры заверили в полной поддержке и готовности осуществить соответствующие меры для помощи энергетическому сектору Украины, добавили в министерстве.

Во время разговоров стороны также договорились о дальнейшей коммуникации для координации следующих шагов по поддержке Украины.

Экономическая правда