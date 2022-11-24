ВАКС арестовал обвиняемых в хищении газа на 1,4 миллиарда

ВАКС арестовал двух подозреваемых по делу хищения газа более чем на 1,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Коллегия судей применила меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу бывшим директорам и финансовым директором ООО, которое специализируется на производстве и поставке горячей воды, промышленных газов и передаче электроэнергии.

"Учитывая, что указанные лица систематически не являлись в судебные заседания, прокурор САП подал ходатайство о применении к ним меры пресечения, которое исключит возможность скрывать от суда и обеспечит соблюдение разумных сроков рассмотрения дела", - говорится в сообщении.

Указанные лица совместно с еще одним директором и техническим директором ООО "Энергия-Новый Раздел", а также организатором схемы советником директора общества обвиняются в завладении природным газом в лице НАК "Нафтогаз Украины" на сумму свыше 1,4 млрд грн.

Следствие установило, что предприятия – владельцы Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ на протяжении 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке у НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению.

С целью удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных.

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Это привело к тому, что прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф НКРЭКУ, а НАК "Нафтогаз Украины" получила убытки на общую сумму свыше 1,4 млрд грн.).