"Укрзализныця" заявила об ограничении маршрутов ряда поездов
"Укрзализныця" из-за массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру 23 ноября и отсутствия напряжения в контактной сети на некоторых участках ограничивает маршрут ряда поездов.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.
Так, по сокращенному маршруту в ближайшие сутки будут курсировать такие поезда:
- №17/18 Харьков - Львов - Харьков (вместо Харьков - Ужгород);
- №4/3 Запорожье - Львов (вместо Запорожье - Ужгород);
- №41/42 Днепр - Львов (вместо Днепр - Трускавец);
- №257/258 - 259/260 Чернигов, Сумы - Львов (вместо Чернигов, Сумы - Ивано-Франковск);
- №26/25 - 236/235 Одесса - Ивано-Франковск (вместо Одесса - Рахов, Черновцы);
- №6/5 Запорожье - Львов (вместо Запорожье - Рахов).
При этом пассажиры, которые приобрели билеты на поезд №3/4 Ужгород - Запорожье и №17/18 Ужгород - Харьков с отправлением из Ужгорода, могут сесть на поезд №81/82 Ужгород - Киев с теми же билетами. На станции Львов пассажиров пересадят в поезд №4/3 Львов - Запорожье и №18/17 Львов - Харьков.
"Пассажиры, которые приобрели билеты из Рахова на поезд №26/25 Рахов - Одесса и №6/5 Рахов - Запорожье, будут пересажены со своими билетами на поезд №56/55 Рахов - Киев с последующими пересадками на другие рейсы в нужных направлениях по станциям Ивано-Франковск и Львов.
Пассажиры, которые приобрели билеты на поезд №6/5 Рахов - Запорожье со станции Ивано-Франковск, будут пересажены на поезд №56/55 Рахов - Киев, а по станции Львов - на поезд №5/6 Львов - Запорожье", - пояснили в УЗ.
В то же время пассажиров, которые приобрели билеты на поезд №235/236 Черновцы - Одесса из Черновцов, будут пересажены на поезд №255/256 Черновцы - Ивано-Франковск с последующей пересадкой на поезд №235/236 Ивано-Франковск - Одесса.
"В случае отказа от поездки пассажиры этих рейсов могут вернуть 100% стоимости билетов - для этого надо поставить отметку в билете у дежурного по вокзалу в день отправления и написать заявление на возврат в любой кассе в Украине", - резюмировали в компании.
Экономическая правда