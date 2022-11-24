"Укрзализныця" заявила об ограничении маршрутов ряда поездов

"Укрзализныця" из-за массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру 23 ноября и отсутствия напряжения в контактной сети на некоторых участках ограничивает маршрут ряда поездов.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Так, по сокращенному маршруту в ближайшие сутки будут курсировать такие поезда:

№17/18 Харьков - Львов - Харьков (вместо Харьков - Ужгород);

№4/3 Запорожье - Львов (вместо Запорожье - Ужгород);

№41/42 Днепр - Львов (вместо Днепр - Трускавец);

№257/258 - 259/260 Чернигов, Сумы - Львов (вместо Чернигов, Сумы - Ивано-Франковск);

№26/25 - 236/235 Одесса - Ивано-Франковск (вместо Одесса - Рахов, Черновцы);

№6/5 Запорожье - Львов (вместо Запорожье - Рахов).

При этом пассажиры, которые приобрели билеты на поезд №3/4 Ужгород - Запорожье и №17/18 Ужгород - Харьков с отправлением из Ужгорода, могут сесть на поезд №81/82 Ужгород - Киев с теми же билетами. На станции Львов пассажиров пересадят в поезд №4/3 Львов - Запорожье и №18/17 Львов - Харьков.

"Пассажиры, которые приобрели билеты из Рахова на поезд №26/25 Рахов - Одесса и №6/5 Рахов - Запорожье, будут пересажены со своими билетами на поезд №56/55 Рахов - Киев с последующими пересадками на другие рейсы в нужных направлениях по станциям Ивано-Франковск и Львов.

Пассажиры, которые приобрели билеты на поезд №6/5 Рахов - Запорожье со станции Ивано-Франковск, будут пересажены на поезд №56/55 Рахов - Киев, а по станции Львов - на поезд №5/6 Львов - Запорожье", - пояснили в УЗ.

В то же время пассажиров, которые приобрели билеты на поезд №235/236 Черновцы - Одесса из Черновцов, будут пересажены на поезд №255/256 Черновцы - Ивано-Франковск с последующей пересадкой на поезд №235/236 Ивано-Франковск - Одесса.

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"В случае отказа от поездки пассажиры этих рейсов могут вернуть 100% стоимости билетов - для этого надо поставить отметку в билете у дежурного по вокзалу в день отправления и написать заявление на возврат в любой кассе в Украине", - резюмировали в компании.

Экономическая правда