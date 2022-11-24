Ситуация в энергосистеме сложная, но контролируемая – Укрэнерго

НЭК "Укрэнерго" после массированных ракетных обстрелов накануне реализует соответствующий протокол действий по возвращению блоков электростанций в работу и вместе с облэнерго применяет резервные схемы заживления потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В регуляторе рассказали, что в первую очередь питаются объекты критической инфраструктуры по всей стране: водоканалы, теплокоммунэнерго, системы водоотведения и т.д. Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго не прекращают работу по возобновлению сетей с момента завершения атаки.

"Из-за специфики атаки, вызвавшей остановку атомных электростанций, восстановление питания в стране продолжается дольше, чем после предыдущих атак. Все электростанции в Украине постепенно возвращаются в работу: сначала гидро и теплоэлектростанции, позже – атомная генерация. На вечер 24 ноября диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует уменьшение дефицита в системе", – добавили в компании.

Однако дефицит в энергосистеме будет все равно оставаться и для продолжения стабильной работы будут применены графики ограничений потребителей. Последних призывают не пренебрегать мерами экономии.

В "Укрэнерго" добавили, что целью вчерашней атаки были преимущественно объекты генерации, что повлекло за собой системную аварию и массовые обесточивания потребителей в Украине и Молдове.