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Украина возобновит транзит по нефтепроводу "Дружба", но нужно помнить о причинах остановки – Галущенко

Четверг, 24 ноября 2022, 11:51 - Анастасия Жарикова

Украина планирует возобновить прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба", но отмечает, что причиной остановки транзита являются российские обстрелы.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона.

"(Транзит - ред.) нефтепроводом "Дружба" планируется восстановить", – сказал он.

Министр отметил, что на прошлой неделе, когда была большая международная коммуникация и обвинялась в прекращении транзита Украина, то нужно честно говорить о последствиях и первопричинах.

"Если страна-террорист уничтожает энергосистему, то происходят проблемы с прокачкой", – резюмировал Галущенко.

Напоминаем:

Российские удары остановили потоки нефти на украинском участке южной ветки нефтепровода "Дружба" на несколько часов в среду. Они также заставили чиновников закрыть три атомных электростанции.

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