Курс валют на 24 ноября: наличный евро в обменниках и банках подорожал
В четверг, 24 ноября, наличный евро на "черном рынке" подорожал по отношению к гривне, а доллар наоборот подешевел.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 10:50 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,09 - 40,46 грн, а в среду, 23 ноября, колебался на уровне 40,21 - 40,54 грн. Таким образом, продать доллар стало дешевле.
Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс покупки составлял 40,62, но данных по курсу продаж нет. Еще в 10:20 курс продажи евро составил 41,15 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 40,63 – 41,15 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 40,0 – 40,5 грн (курс на 21 ноября – 40,0 – 40,5 грн);
- Евро – 40,4 – 41,2 грн (курс на 21 ноября – 40,3 – 41,0 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,5 – 40,0 грн;
- Ощадбанк – 40,0 – 40,55 грн;
- Укрэксимбанк – 40,0 – 40,5 грн;
- Райффайзен – 40,1 – 40,5 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.