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Курс валют на 24 ноября: наличный евро в обменниках и банках подорожал

Четверг, 24 ноября 2022, 11:25 - Анастасия Жарикова

В четверг, 24 ноября, наличный евро на "черном рынке" подорожал по отношению к гривне, а доллар наоборот подешевел.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 10:50 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,09 - 40,46 грн, а в среду, 23 ноября, колебался на уровне 40,21 - 40,54 грн. Таким образом, продать доллар стало дешевле.

Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс покупки составлял 40,62, но данных по курсу продаж нет. Еще в 10:20 курс продажи евро составил 41,15 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 40,63 – 41,15 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 40,0 – 40,5 грн (курс на 21 ноября – 40,0 – 40,5 грн);
  • Евро – 40,4 – 41,2 грн (курс на 21 ноября – 40,3 – 41,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 39,5 – 40,0 грн;
  • Ощадбанк – 40,0 – 40,55 грн;
  • Укрэксимбанк – 40,0 – 40,5 грн;
  • Райффайзен – 40,1 – 40,5 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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