Более 85% поездов УЗ задерживается более чем на час, некоторые - более чем на десять

На утро четверга 95 поездов Укрзализныци продолжают движение, однако задержки более чем на час касаются почти всех рейсов, а некоторые поезда будут в пути на 10 часов дольше.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Из-за обесточивания большой части сети 81 из 95 поездов в пути имеет задержку более чем в час. На некоторых маршрутах задержка достигает 10-13 часов:

№711 Краматорск-Киев (задержка +12 ч. 51 мин.);

№749 Киев-Ужгород с группой вагонов Киев-Вена +11:08);

№17 Харьков-Ужгород (+11:04);

№119 Запорожье-Львов (+10:58);

№3 Запорожье-Ужгород (+10:17).

В УЗ говорят, что технически самыми сложными задержками являются поезда Интерсити+, отопление которых зависит от электросети. Вагоны обеспечиваются термоодеялами, но для обеспечения комфорта и тепла для пассажиров в четверг два маршрута, на Краматорск (712) и на Днепр (732), были подхвачены поездами дальнего следования с автономными системами отопления.

Кроме того, компания находится в коммуникации с международными партнерами - они предоставляют выделенные локомотивы, чтобы обеспечить стыковку, и помогать украинцам, прибывающим на их вокзалы. Сейчас на украинских вокзалах развернуты хабы с чаем, кофе, горячим питанием от World Central Kitchen, детскими комнатами, зонами подзарядки и отдыха.

Укрзализныця напоминает, что пассажиров, которые по форс-мажорным обстоятельствам не успели на свои рейсы, с тем же билетом будут пускать на следующий рейс того же направления.