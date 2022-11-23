Массовые ракетные удары РФ: банковская система сохраняет стабильность — НБУ

В НБУ заявили, что, несмотря на продолжение энергетического террора и массовые ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, банковская система сохраняет стабильность.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что НБУ поддерживает постоянную связь с банками и принимает надлежащие меры для нормального функционирования банковских учреждений.

Информационные системы Национального банка продолжают работать. Система электронных платежей (СЭП) Нацбанка работает, банки Украины подключены к СЭП и могут осуществлять платежи клиентов.

"Платежные карты обслуживаются, безналичные расчеты функционируют в штатном режиме. Обеспечивается доступ граждан к их средствам, в частности через работающие банкоматы и кассы банковских отделений. По оперативной информации, сейчас работает более 1,5 тысячи банковских отделений и более 3,8 тысячи банкоматов", - добавляют в НБУ.

Отмечается, что Национальный банк готов оперативно подкреплять банки наличными в случае необходимости.

"Информацию о работающих отделениях банков, их банкоматах и других сервисах можно проверять на сайтах и в социальных сетях банков. Она будет оперативно обновляться", - добавили в НБУ.

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Экономическая правда