Пригородные поезда будут курсировать с отставанием от графика – УЗ
В Укрзализныце сообщили, что из-за перебоев с электроснабжением пригородные пассажирские поезда будут курсировать с отставанием от графика. Для движения поездов будут задействованы дизельные тепловозы.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.
"Сейчас движение пригородных поездов на Львовской железной дороге организуется под теплотягой, поэтому возможны отставания от графика.
"На Южной железной дороге проводится работа по назначению пригородных поездов, которые после 17:00 совершат рейсы в населенные пункты, куда должны были курсировать отмененные электрички, и доставят людей", - говорится в сообщении.
Так, на Одесской железной дороге уже отправился чуть позже графика пригородный поезд № 6414 Одесса - Мартыновская.
После максимальной наполненности будут отправляться такие пригородные поезда:
- № 6310 Одесса - Каролино-Бугаз (отправление должно было бы быть в 17:43);
- № 6258 Одесса - Вапнярка (отправление должно было бы быть в 17:33);
- № 6206 Одесса - Мигаево (отправление должно было бы быть в 20:14);
- № 6408 Одесса - Колосовка (отправление должно было бы быть в 20:23).
"На Юго-Западной и Приднепровской железных дорогах продолжается работа по восстановлению движения пригородных поездов под теплотягой. Соответствующая информация будет обнародована дополнительно.
Движение киевской кольцевой электрички уже восстановлено", - добавили в УЗ.
Экономическая правда