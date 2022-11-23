Пригородные поезда будут курсировать с отставанием от графика – УЗ

В Укрзализныце сообщили, что из-за перебоев с электроснабжением пригородные пассажирские поезда будут курсировать с отставанием от графика. Для движения поездов будут задействованы дизельные тепловозы.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

"Сейчас движение пригородных поездов на Львовской железной дороге организуется под теплотягой, поэтому возможны отставания от графика.

"На Южной железной дороге проводится работа по назначению пригородных поездов, которые после 17:00 совершат рейсы в населенные пункты, куда должны были курсировать отмененные электрички, и доставят людей", - говорится в сообщении.

Так, на Одесской железной дороге уже отправился чуть позже графика пригородный поезд № 6414 Одесса - Мартыновская.

После максимальной наполненности будут отправляться такие пригородные поезда:

№ 6310 Одесса - Каролино-Бугаз (отправление должно было бы быть в 17:43);

№ 6258 Одесса - Вапнярка (отправление должно было бы быть в 17:33);

№ 6206 Одесса - Мигаево (отправление должно было бы быть в 20:14);

№ 6408 Одесса - Колосовка (отправление должно было бы быть в 20:23).

"На Юго-Западной и Приднепровской железных дорогах продолжается работа по восстановлению движения пригородных поездов под теплотягой. Соответствующая информация будет обнародована дополнительно.

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Движение киевской кольцевой электрички уже восстановлено", - добавили в УЗ.

Экономическая правда