Харьков и область временно без света – ОВА

В Харькове и области временно отсутствует электроснабжение - по состоянию на 15:20 ударов по критической инфраструктуре области нет.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Но из-за повреждения общей системы применяются аварийные отключения. Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержания работы энергосистемы. Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить бесперебойное снабжение", - написал он.

Напомним:

Из-за российских обстрелов диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" применил аварийные отключения электроэнергии по всей территории Украины.

Экономическая правда