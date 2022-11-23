Харьков и область временно без света – ОВА
Среда, 23 ноября 2022, 15:30 -
В Харькове и области временно отсутствует электроснабжение - по состоянию на 15:20 ударов по критической инфраструктуре области нет.
Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Но из-за повреждения общей системы применяются аварийные отключения. Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержания работы энергосистемы. Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить бесперебойное снабжение", - написал он.
Напомним:
Из-за российских обстрелов диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" применил аварийные отключения электроэнергии по всей территории Украины.
Экономическая правда