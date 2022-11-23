Германия выделяет Украине дополнительные 40 миллионов евро гуманитарной помощи

Германия предоставит Украине 40 миллионов евро на гуманитарные нужды.

Об этом сообщила государственный министр Европы и климата Германии Анна Люрманн, передает Интерфакс-Украина.

"Я приехала сегодня также, чтобы объявить, что Германия предоставит еще 40 млн евро на гуманитарную помощь, чтобы помочь этой зимой. Мы также предоставим дополнительные 5 млн евро на реконструкцию украинских школ вместе с UNDP", - сказала она журналистам

По ее словам, процесс передачи оборудования для помощи зимой, в том числе генераторов на более чем 11 млн евро, которые прибудут в Украину в ближайшее время, уже начался.

Кроме того, государственный секретарь по европейским делам Румынии Даниэла Гитман, также прибывшая в Украину в составе международной делегации, отметила, что ее страна предоставит 300 тыс. евро для помощи украинскому населению зимой.

Министр по делам ЕС и Конституции Австрии Каролина Эдтштадлер рассказала, что Австрия предоставила Украине крупнейший пакет гуманитарной помощи в истории – более 92 млн евро. А также предоставит 100 тысяч евро для Международного уголовного суда, чтобы обеспечить независимое расследование военных преступлений и начать сбор доказательств.

Секретарь МИД Латвии Гунда Рейре сообщила, что на следующей неделе начнет работу центр реабилитации женщин в Ивано-Франковске, частично финансируемый Латвией. Он будет предоставлять убежище, услуги по реабилитации, юридические консультации и психологическую помощь.