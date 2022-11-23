Британская Compass Plus сотрудничает с российской платежной системой "Мир": существует риск обхода санкций

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Компания Compass Plus Technologies со штаб-квартирой в Великобритании и несколько других компаний продолжают сотрудничать с российской платежной системой Мир, несмотря на войну России против Украины.

Об этом говорится в статье Market Watch.

Платежной системой "Мир" руководит российское акционерное общество "Национальная система платежных карт" (НСПК), созданное в 2014 году после международных санкций, введенных против России после начала войны в Украине.

В прошлом году НСПК объявила об интеграции своей платформы транспортной обработки с технологией TranzWare от компании Compass Plus Technologies со штаб-квартирой в Великобритании. Проект был разработан с целью удовлетворить потребности пользователей платежных карт "Мир".

Интеграция платформ позволяет банкам-эквайрам упростить процесс оплаты общественного транспорта посредством банковских платежных технологий и выйти на рынок оплаты проезда в любом городе и регионе России.

В 2017 году Compass Plus также участвовал в пилотном проекте по подключению платежной системы "Мир" к мобильному сервису Samsung Pay.

Ранее на сайте Compass Plus отмечалось, что процессинговые центры компании сертифицированы компанией Мир, но сейчас российская платежная система больше не числится среди сетей, для которых сертифицированы процессинговые центры.

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Согласно экспертизе Совета экономической безопасности Украины, система "Мир" жизненно важна для России.

"Важность независимой российской платежной системы становится еще более заметной, учитывая, что международные платежные системы - Visa, Mastercard больше не доступны [в России]", - сказал представитель Совета.

По данным РЭБ, компания Compass Plus имеет российские корни. В частности, руководят компанией россияне: Юрий Колякин и Ольга Демина. Согласно данным YouControl, Колякин и Демина владеют каждый от 25 до 50% британской компании COMPASS PLUS (GREAT BRITAIN) LIMITED (Ноттингем, Англия), которой принадлежат все дочерние группы.

В общей сложности из 184 сотрудников Compass Plus на Linkedin 122 работают в России (в Магнитогорске и Челябинске). То есть российская компания с офисом в Великобритании работает на российскую платежную систему "Мир"

СЭБ уделяет пристальное внимание отношениям России с финтех-сектором, ведь компании B2B-сектора обычно не находятся в центре внимания.

По данным Министерства финансов США, деятельность NSPK не заблокирована в соответствии с Положением о санкциях против вредной иностранной деятельности России (RuHSR). Однако Минфин предупреждает, что "НСПК и Национальная платежная система "Мир" обрабатывают транзакции для определенных российских банков и могут использоваться для обработки транзакций попавших под санкции лиц или деятельности, которая подпадает под запрет в рамках RuHSR".

Иными словами, финансовые учреждения, сотрудничающие с NSPK, рискуют поддержать попытки России избежать санкций США, резюмировали в Market Watch.