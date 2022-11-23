Экономисты оценивают вероятность рецессии в еврозоне в течение года в 78% – Reuters

Спад деловой активности в еврозоне несколько ослаб в ноябре, но общий спрос продолжал снижаться, поскольку потребители сокращали расходы на фоне кризиса стоимости жизни.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на опрошенных экономистов.

Как отмечает агентство, появляется все больше признаков того, что еврозона вступает в рецессию.

В опросе Reuters экономисты оценили в 78% вероятность рецессии в течение года. При этом ожидается, что ВВП упадет на 0,4% в этом квартале и в следующем.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global, который рассматривается как хороший показатель общего экономического положения, поднялся до 47,8 с 47,3 в октябре.

Однако ноябрь - это пятый месяц, когда индекс находится ниже отметки 50.

"Дальнейшее падение деловой активности в ноябре увеличивает шансы на то, что экономика еврозоны скатится в рецессию", - сказал главный бизнес-экономист S&P Global Market Intelligence Крис Уильямсон.

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"Впрочем, ноябрьские данные PMI также приносят некоторые предварительные хорошие новости. В частности, общий темп падения снизился по сравнению с октябрем", - добавил он.

Несмотря на продолжающееся замедление, фирмы увеличили численность персонала, хотя и самыми слабыми темпами с марта 2021 года. Индекс занятости в сфере услуг снизился до 51,7 с 52,5.

Деловая активность в перерабатывающей промышленности, которая особенно сильно пострадала от стремительного роста цен на энергоносители и разрыва цепей поставок, также снизилась, но более медленными темпами.

Основной индекс вырос до 47,3 с 46,4, что превысило оценку опроса Reuters на уровне 46.

В прошлом месяце инфляция в регионе достигла 10,6%, что более чем в пять раз превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%.

Ожидается, что Центробанк добавит еще 50 базисных пунктов к своей депозитной ставке в следующем месяце.

Экономическая правда