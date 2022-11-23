На соцвыплаты с начала года направили более 338 миллиардов 

В течение десяти месяцев года из государственного бюджета на социальные выплаты направили 338,5 миллиарда гривен, в том числе в октябре – 34,3 миллиарда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В ведомстве отмечают, что средства направлялись на:

Пенсионному фонду на выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям – 188,1 млрд грн (в октябре – 22,1 млрд грн);

выплату государственных социальных пособий, в том числе семьям с детьми – 52,3 млрд грн (в октябре – 5,5 млрд грн);

помощь на проживание ВПЛ – 41,6 млрд грн (5,8 млрд грн в октябре);

льготы и субсидии для оплаты услуг ЖКХ – 25,6 млрд грн (в октябре – 0,9 млрд грн);

на єПідтримку – 30,9 млрд грн.

Министерство финансов

"На сегодняшний день одной из главных задач является социальная защита граждан, продолжение выплат заработных плат и пенсий, предоставление людям поддержки от государства. И Правительство делает все возможное, чтобы в условиях военного положения, наши граждане получили своевременно выплаты, жилищные субсидии и пенсии", – прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.