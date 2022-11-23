Украина окончательно вышла из железнодорожного соглашения между странами СНГ

Украина завершила процедуру выхода из Соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта Содружества независимых государств.

Соответствующее постановление одобрило правительство, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Это одна из инициатив, которые имеют целью избавиться даже от формальных связей со страной-агрессором и ее "миньоном", - заявили в компании.

УЗ отметила, что любое сотрудничество с РФ и Беларусью в рамках указанного соглашения прекратила 24 февраля 2022 года, с первых минут полномасштабного вторжения РФ.

"Никакого обмена информацией между железнодорожными администрациями Украины и России с тех пор не осуществлялось. Кроме того, в конце февраля 2022 года украинские войска взорвали железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с российскими железными дорогами.

Кроме Украины в совет входят Азербайджан, Россия, Беларусь, Таджикистан, Армения, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан и Молдова. Координационные органы, созданные этим соглашением, находится на территории страны-агрессора - в Москве, а председателем без ограничения срока является генеральный директор ОАО "Российские Железные дороги", - добавили в компании.

В рамках указанного соглашения страны-участники должны были координировать эксплуатационную деятельность железных дорог, разработку нормативных актов, регламентирующих организацию перевозок грузов и пассажиров.

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Также совет должен был осуществлять учет железнодорожного подвижного состава и постоянный информационный обмен между системами Украины и России, пояснили в УЗ.

Экономическая правда