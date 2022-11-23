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Херсонщина получит 10 миллионов субвенции от Львовщины: куда пойдут средства

Среда, 23 ноября 2022, 11:52 - Алексей Павлыш

Из бюджета Львовской области предоставят субвенцию бюджету Херсонской области на сумму в 10 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Согласно распоряжению начальника Львовской ОГА, речь идет о сумме в 10 миллионов гривен.

Отмечается, что эти средства необходимы, чтобы помочь восстановить инфраструктуру и материально-техническую базу бюджетных учреждений и коммунальных предприятий Херсонщины, поврежденных в результате российской агрессии, а также для приобретения строительных материалов для первоочередных ремонтных работ на этих объектах.

"Херсон стал настоящим символом борьбы украинцев за свою независимость в войне с Россией. В течение месяцев город и вся Херсонская область подвергались и продолжают подвергаться разрушительным ударам со стороны оккупантов по объектам критической и гражданской инфраструктуры.

Чтобы полностью восстановить жизнь на освобожденных территориях необходимо позаботиться о восстановлении учреждений, которые поддерживают жизнедеятельность региона. Это обязанность каждого украинца. Поэтому призываем все области и ОТГ участвовать в предоставлении финансовой и гуманитарной помощи Херсону", - заявил начальник Львовской ОГА Максим Козицкий.

При этом неиспользованные на конец 2022 года средства другой субвенции, предусмотренной областному бюджету Херсонской области, остаются на его счету для осуществления соответствующих расходов в 2023 году с учетом целевого назначения.

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Экономическая правда

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