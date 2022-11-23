НБУ выпустил памятную монету к 300-летию со дня рождения Сковороды

фото: нбу

Нацбанк с 22 ноября ввел в обращение памятную монету "Сад божественных песен", посвященную выдающемуся украинскому философу и писателю Григорию Сковороде.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмечается, что серебряная монета "Сад божественных песен" номиналом 20 грн вышла к 300-летию со дня рождения Сковороды.

Диаметр монеты - 50 мм, тираж - до 2 500 шт. Гурт - гладкий с углубленной надписью.

"Сборник стихов "Сад божественных песен" является его своеобразным лирическим дневником, в котором нашли отражение жизненные события, морально-философские размышления о смысле жизни, истинное счастье, добро, честность и тому подобное. Сборник содержит 30 песен", - объясняют в НБУ.

На аверсе монеты размещены: внизу - малый Государственный Герб Украины, слева от которого надписи: УКРАИНА и год чеканки монеты 2022; справа - номинал 20 и графический символ гривны.

"Основная композиция аверса - символический стилизованный фонтан, что является аллегорией Бога, который наполняет водой различные сосуды, метафоры человека и человеческой души.

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С одной стороны, они все разного размера, следовательно, неровные. С другой, - все они наполнены, поэтому равны. Каждый сосуд имеет разный объем, но получает достаточно воды для своего наполнения (пластическое воплощение графического рисунка Г. Сковороды "Неравное всем равенство...").

Над животворным фонтаном "прорастают райские" деревья (элемент отделки - локальная позолота), формирующие сад божественных песен, вокруг которых "растекаются" строки из сборника "Сад божественных песен", - рассказали в Нацбанке.

фото: нбу

На реверсе монеты изображена метафорическая художественно-образная композиция: под деревцем вишни - юноша, играющий на свирели, рядом - раскрытая книга (символический мир Г. Сковороды); по обе стороны юноши надписи: слева - 300 ЛЕТ, ГРИГОРИЙ (вертикально), справа - СКОВОРОДА (вертикально); вокруг - зеркальные символические фигуры, пытающиеся ухватить философа, и надпись полукругом - МИР ЛОВИЛ МЕНЯ, И НЕ ПОЙМАЛ.

Экономическая правда