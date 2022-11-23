Курс валют на 23 ноября: продать доллар и евро на "черном рынке" стало дешевле

В среду, 23 ноября, курсы продажи доллара и евро в кассах банков и на "черном рынке" сохраняют стабильность, зато курсы покупки учреждениями этих валют валют валют снизились.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:40 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,17 - 40,38 грн, а во вторник, 22 ноября, колебался на уровне 40,29 - 40,38 грн. Таким образом, продать доллар стало дешевле.

Что касается "черного" курса гривни к евро, котировки на это же время составляли 40,57 - 40,93 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 40,37 - 40,93 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,0 - 40,5 грн (курс на 21 ноября - 40,0 - 40,5 грн);

Евро - 40,2 - 41,025 грн (курс на 21 ноября - 40,2 - 40,95 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 39,5 - 40,0 грн;

Ощадбанк - 39,9 - 40,45 грн;

Укрэксимбанк - 40,0 - 40,5 грн;

Райффайзен - 40,1 - 40,5 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.