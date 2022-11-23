Нефть дорожает: падение запасов в США перевешивает опасения относительно спроса в Китае

Цены на нефть выросли в среду, поскольку данные, показывающие большее, чем ожидалось, сокращение добычи нефти в США на прошлой неделе, перевесили опасения по поводу снижения спроса на топливо со стороны Китая.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 27 центов, или на 0,3%, до 88,63 доллара за баррель на 07:19 по Гринвичу.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 25 центов, или на 0,3%, до 81,20 доллара за баррель.

Оба эталонных контракта выросли примерно на 1% во вторник, поскольку ОАЭ, Кувейт, Ирак и Алжир подтвердили комментарии министра энергетики Саудовской Аравии о том, что в ОПЕК+ не рассматривают возможность увеличения добычи нефти. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 4 декабря для пересмотра объемов добычи.

Причины изменения цен

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По данным Американского института нефти, запасы нефти в США упали примерно на 4,8 млн баррелей за неделю, закончившуюся 18 ноября.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, в среднем ожидали сокращения запасов сырой нефти на 1,1 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, которые включают мазут и авиационное топливо, выросли примерно на 1,1 млн баррелей по сравнению с ожиданиями аналитиков по снижению на 600 000 баррелей.

Неопределенность относительно того, как Россия отреагирует на планы стран "Большой семерки" (G7) ограничить цены на российскую нефть, также оказала определенную поддержку рынку.

Между тем ведущий импортер сырой нефти Китай борется со всплеском COVID, что усилило беспокойство по поводу его экономики и может продолжать ограничивать рост цен на нефть, сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Поздно вечером во вторник Шанхай ужесточил правила въезда в город, в то время как Пекин закрыл парки и музеи.

Тенг сказала, что трейдеры также проявляют осторожность в преддверии публикации протокола заседания Федеральной резервной системы США в ноябре, которая состоится в 19:00 по Гринвичу.

Экономическая правда