В среду по всей Украине работают графики отключения света
Среда, 23 ноября 2022, 09:00 -
В среду по всей Украине пройдут плановые отключения света согласно графикам отключений.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Отключения необходимы в результате массированных обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры Украины: сетей и электростанций.
Графики отключений составляют и применяют облэнерго. "Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго объемы, на которые надо уменьшить потребление.