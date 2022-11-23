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В среду по всей Украине работают графики отключения света

Среда, 23 ноября 2022, 09:00 - Экономическая правда

В среду по всей Украине пройдут плановые отключения света согласно графикам отключений.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Отключения необходимы в результате массированных обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры Украины: сетей и электростанций. 

Графики отключений составляют и применяют облэнерго. "Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго объемы, на которые надо уменьшить потребление.

Экономическая правда
Укр / Рус
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