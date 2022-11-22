ОЭСР прогнозирует замедление мировой экономики в следующем году

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Хотя мировой экономике удастся избежать рецессии в следующем году, экономика стран еврозоны стремительно замедлится до роста в 0,5% в следующем году в результате энергетического кризиса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз Организации экономического сотрудничества и развития.

ОЭСР прогнозирует, что рост мировой экономики замедлится с 3,1% в этом году до 2,2% в следующем году, а затем ускорится до 2,7% в 2024 году. В организации подчеркнули, что не прогнозируют рецессии, но "мы, безусловно, прогнозируем период выраженной слабости".

В то же время замедление темпов роста экономик в мире происходит неравномерно. Так, страны Европы пострадают больше всего, поскольку российское полномасштабное вторжение в Украину повлияло на деловую активность и привело к резкому скачку цен на энергоносители.

По прогнозам, экономика 19 стран еврозоны вырастет на 3,3% в этом году, а в 2023 году замедлится до 0,5%. В 2024 году она вырастет на 1,4%, свидетельствует прогноз ОЭСР. Обновленный прогноз несколько лучше, чем сентябрьский - тогда ожидалось, что в следующем году экономика еврозоны вырастет лишь на 0,3%.

В частности, ОЭСР прогнозирует сокращение крупнейшей экономики ЕС, Германии, на 0,3% в следующем году, ведь промышленность страны сильно зависит от российских энергоносителей. Ранее падение немецкой экономики в 2023 году прогнозировалось на уровне -0,7%.

За пределами еврозоны, британская экономика сократится на 0,4% в следующем году, поскольку она борется с ростом процентных ставок, резким ростом инфляции и слабым доверием. Для сравнения, в сентябре ОЭСР ожидала роста на 0,2%.

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Экономика США, как ожидается, вырастет на 1,8% в этом году, после чего замедлится до 0,5% в 2023 году, а затем поднимется до 1% в 2024 году.

Китай, который не является членом ОЭСР, стал одной из немногих крупных экономик, где ожидается рост в следующем году после волны карантинных ограничений из-за COVID-19. Прогноз составляет +3,3% в этом году и +4,6% в 2023 году.

С развертыванием жесткой монетарной политики и ослаблением давления цен на энергоносители, инфляция в странах ОЭСР снизится с более 9% в этом году до 5,1% к 2024 году. В то же время, отмечает организация, пока борьба с инфляцией должна быть главным приоритетом для правительств.