SpaceX Маска судится с украинской компанию за название "Старлинк"

Американская компания Илона Маска SpaceX подала в суд на украинскую компанию ООО "Старлинк" и на Укрпатент с требованием досрочно прекратить действие торговой марки "Старлинк" - Starlink.

Об этом пишет dev.ua со ссылкой на решение Хозсуда Киева от 24 октября об открытии производства по делу.

Как отмечает издание, украинский одноименный бренд Starlink существует уже очень давно.

"Заявку на его регистрацию украинская ООО "Старлинк" подала, согласно данным реестра торговых знаков, еще в марте 2010 года. А сама регистрация знака состоялась в феврале 2011 года", - говорится в сообщении.

В то же время дочерняя компания американской Starlink появилась в Украине в апреле 2022 года и называется ООО "Старлинк Юкрейн". Также после начала войны Starlink начал предоставлять в Украине услуги спутникового интернета.

Основателем ООО "Старлинк" является Сергей Дулицкий.

Он рассказал dev.ua, что юристы Маска вышли на него где-то год назад, еще до начала войны.

ВИДЕО ДНЯ

По словам Дулицкого, они требовали отдать в пользу американского Starlink торговую марку.

"Причина: "Starlink - это всемирно известный бренд. Поэтому отдайте", - добавил Дулицкий.

Он пояснил, что его компания предоставляет IT-услуги и предоставляет их под брендом StarLink уже очень давно - более 14 лет. Сама компания ООО "Старлинк" зарегистрирована, согласно реестру, еще в 2009 году.

Дулицкий добавил, что не хочет просто так отдать свое название американской компании.

"Мы же не виноваты в том, что выбрали такое название. Кстати, еще задолго до того, как появился сам Starlink", - говорит он.

При этом основатель украинской компании допускает, что может пойти на переговоры со SpaceX, но на условиях того, что последняя компенсирует его фирме потери, связанные с отказом от бренда.

Он подчеркивает, что по этому имени его бизнес знают клиенты, много лет на этом домене работала почта и т.д.

Первое заседание по делу назначено, по данным Дулицкого, на 8 декабря.

Экономическая правда