ЕС будет признавать украинские электронные подписи

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Украинцы смогут использовать свою квалифицированную электронную подпись в Европейском Союзе.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

Во вторник Кабинет министров одобрил постановление, которое позволит украинцам использовать свою квалифицированную электронную подпись (КЭП) в Европейском Союзе для получения определенных услуг. Европейская электронная подпись, взамен, будет признана в Украине.

"Сейчас многие украинцы находятся за рубежом. Взаимопризнание квалифицированной электронной подписи поможет украинцам и нашим бизнесам получать определенные услуги или идентифицировать свою личность значительно проще", - прокомментировали в Минцифры.

Отмечается, что этот процесс является длительным, но экспериментальный проект позволит решить насущные потребности в сфере электронных услуг до заключения соглашения с ЕС.





