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Украина получила 60 миллионов долларов льготного кредита от Всемирного банка

Вторник, 22 ноября 2022, 17:57 - Алексей Павлыш

В госбюджет Украины в среду, 22 ноября, поступило 60 млн долларов финансирования от Всемирного банка.

Об этом сообщили в правительстве.

Из общей суммы 50 млн долларов предоставлено на льготных условиях от Международной ассоциации развития, остальные - 10 млн долларов в качестве гарантии от Латвии.

"Мы благодарны правительству Латвии и команде Всемирного банка за поддержку финансовой стабильности Украины.

Привлеченные средства позволят Украине усилить финансирование для работников бюджетной сферы, а также и в дальнейшем обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Указанные займы предоставили в рамках Соглашения о предоставлении Украине финансирования в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Срок погашения кредита от МАР - 10 лет с 4-летним льготным периодом, единовременная комиссия - 0,25%, комиссия за обязательства - 0,25% годовых от неснятого остатка.

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В то же время срок погашения кредита от Латвии - 18,5 года с 4-летним льготным периодом, единовременная комиссия - 0,25% и комиссия за обязательства - 0,25%.

Средства направят на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников госорганов и бюджетных учреждений образовательной сферы - как на национальном, так и региональном уровнях.

Напоминаем:

Украина 22 ноября получила второй транш на сумму 2,5 млрд. евро в рамках текущей исключительной восьмой по счету программы макрофинансовой помощи ЕС (МФП).

Соединенные Штаты во вторник, 22 ноября, выделяют Украине дополнительные 4,5 миллиарда долларов грантовой помощи для поддержки госбюджета.

Экономическая правда

Украина финансы Минфин Всемирный банк Латвия
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