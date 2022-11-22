Украина получила 60 миллионов долларов льготного кредита от Всемирного банка
В госбюджет Украины в среду, 22 ноября, поступило 60 млн долларов финансирования от Всемирного банка.
Об этом сообщили в правительстве.
Из общей суммы 50 млн долларов предоставлено на льготных условиях от Международной ассоциации развития, остальные - 10 млн долларов в качестве гарантии от Латвии.
"Мы благодарны правительству Латвии и команде Всемирного банка за поддержку финансовой стабильности Украины.
Привлеченные средства позволят Украине усилить финансирование для работников бюджетной сферы, а также и в дальнейшем обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Указанные займы предоставили в рамках Соглашения о предоставлении Украине финансирования в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".
Срок погашения кредита от МАР - 10 лет с 4-летним льготным периодом, единовременная комиссия - 0,25%, комиссия за обязательства - 0,25% годовых от неснятого остатка.
В то же время срок погашения кредита от Латвии - 18,5 года с 4-летним льготным периодом, единовременная комиссия - 0,25% и комиссия за обязательства - 0,25%.
Средства направят на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников госорганов и бюджетных учреждений образовательной сферы - как на национальном, так и региональном уровнях.
Напоминаем:
Украина 22 ноября получила второй транш на сумму 2,5 млрд. евро в рамках текущей исключительной восьмой по счету программы макрофинансовой помощи ЕС (МФП).
Соединенные Штаты во вторник, 22 ноября, выделяют Украине дополнительные 4,5 миллиарда долларов грантовой помощи для поддержки госбюджета.
Экономическая правда