Украина получила 60 миллионов долларов льготного кредита от Всемирного банка

В госбюджет Украины в среду, 22 ноября, поступило 60 млн долларов финансирования от Всемирного банка.

Об этом сообщили в правительстве.

Из общей суммы 50 млн долларов предоставлено на льготных условиях от Международной ассоциации развития, остальные - 10 млн долларов в качестве гарантии от Латвии.

"Мы благодарны правительству Латвии и команде Всемирного банка за поддержку финансовой стабильности Украины.

Привлеченные средства позволят Украине усилить финансирование для работников бюджетной сферы, а также и в дальнейшем обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Указанные займы предоставили в рамках Соглашения о предоставлении Украине финансирования в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Срок погашения кредита от МАР - 10 лет с 4-летним льготным периодом, единовременная комиссия - 0,25%, комиссия за обязательства - 0,25% годовых от неснятого остатка.

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В то же время срок погашения кредита от Латвии - 18,5 года с 4-летним льготным периодом, единовременная комиссия - 0,25% и комиссия за обязательства - 0,25%.

Средства направят на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников госорганов и бюджетных учреждений образовательной сферы - как на национальном, так и региональном уровнях.

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