Украина получит 100 миллионов евро от Французского агентства развития: условия

Французское агентство развития предоставит Украине 100 миллионов евро на финансирование общих расходов бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что Кабмин принял постановление "Об осуществлении государственных внешних заимствований в 2022 году путем привлечения кредита от Французского агентства развития", разработанное Минфином.

Французское агентство выступило с инициативой предоставить Украине кредит на льготных условиях в размере до 100 млн. евро для осуществления финансирования расходов общего фонда государственного бюджета.

Постановлением правительство урегулировало привлечение средств кредита в 2022 году и утвердило его основные условия:

на сумму кредита начисляются проценты по процентной ставке 1,04% годовых;

окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет с даты кредитного договора (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 5,5 лет с даты заключения кредитного договора).

Средства привлекаются в соответствии с кредитным договором между Украиной в лице министра финансов Украины и Французским агентством развития.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

Украина 22 ноября получила второй транш на сумму 2,5 млрд. евро в рамках текущей исключительной восьмой по счету программы макрофинансовой помощи ЕС (МФП).