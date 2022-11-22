ВАКС приговорил участников коррупционной схемы на "Электротяжмаше": получили по 4 года

Высший антикоррупционный суд признал виновными четырех человек, которых НАБУ и САП подозревали в злоупотреблении служебным положением и хищении средств "Электротяжмаша".

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС и САП.

Суд установил, что предприятие отказало литовской компании в заключении прямого договора, а продало через чешскую компанию-посредника запчасти для ремонта гидроагрегата Круониской ГАЭС (Литва) по заниженной стоимости.

Компания-посредник в дальнейшем реализовала эти запчасти литовской компании по значительно большей стоимости. В результате этих действий завод недополучил 217 306 евро.

"По решению суда, к этим средствам, полученным компанией-посредником в результате совершения преступления, применена специальная конфискация", - говорится в сообщении ВАКС.

Суд признал виновными:

директора и бывшего учредителя чешской компании (граждан Украины) – в пособничестве злоупотреблению служебным положением – они получили по 3,5 и 4 года лишения свободы;

бывшего заместителя директора завода (как исполнителя);

руководителя одного из управлений (как пособника).

Последние двое участников схемы также получили по 4 года лишения свободы.

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Суд оправдал еще одного участника схемы – бывшего заместителя директора завода "Электротяжмаш" в связи с недоказанностью совершения им уголовного правонарушения.

"САП не согласен с приговором в части оправдания и обжалует его в суде апелляционной инстанции", – резюмировали в пресс-службе прокуратуры.