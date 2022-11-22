Китай частично приостановил покупку российской нефти в ожидании ограничения цены – Bloomberg

Китайские покупатели сырой нефти приостановили ее покупку у России, ожидая введения ограничения цены, которое должно вступить в действие в начале декабря.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что несколько грузов российской нефти ESPO для загрузки в декабре остаются непроданными, и продавцы и китайские покупатели затрудняются закрыть сделки до того, как станет известно о точном уровне верхней цены, по словам трейдеров.

Ценовой лимит планируется ввести вместе с санкциями Европейского Союза по российской нефти 5 декабря.

Ограничение предназначено для того, чтобы удержать поступление сырой нефти от производителей ОПЕК+, чтобы предотвратить глобальный шок предложения, но уменьшить доходы России, ведущей войну против Украины.

Россия заявила, что не будет продавать нефть странам, которые введут ограничения. Вместо этого, по словам вице-премьер-министра Александра Новака, Москва перенаправит поставки на "рыночных партнеров" или сократит производство.

Нефть ESPO пользуется популярностью у независимых нефтепереработчиков Китая благодаря высокому выходу дизельного топлива и короткому расстоянию доставки.

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Китай и Индия стали основными точками сбыта российской нефти после того, как большинство других покупателей избегали производителя ОПЕК+ после его вторжения в Украину.