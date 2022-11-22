Курс валют на 22 ноября: евро на "черном рынке" подорожал

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Во вторник, 22 ноября, доллар и евро в кассах банков сохраняют стабильность, а на черном рынке несколько подорожали.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 14:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,29 – 40,38 грн, а в понедельник, 21 ноября, колебался на уровне 40,04 – 40,40 грн.

Относительно "черного" курса гривны к евро котировки в это же время составляли 40,37 - 40,93 грн. Для сравнения, в понедельник курс колебался на уровне 40,40 – 40,65 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,0 – 40,5 грн (курс на 21 ноября – 40,0 – 40,5 грн);

Евро – 40,2 – 40,95 грн (курс на 21 ноября – 40,2 – 41,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,5 – 40,0 грн;

Ощадбанк – 39,9 – 40,45 грн;

Укрэксимбанк – 40,0 – 40,5 грн;

Райффайзен – 40,1 – 40,5 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.