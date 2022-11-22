"Газпром" утверждает, что часть газа для Молдовы "оседает" в Украине

Российский "Газпром" заявляет об "оседании" в Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз".

Об этом говорится в заявлении российского монополиста.

"Объем газа, подаваемого "Газпромом" на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой", - утверждают в "Газпроме".

Российская компания заявляет, что 21 ноября "Молдовагаз" в соответствии с контрактом оплатил "Газпрому" часть поставок за ноябрь.

"Объем фактически поставленного российского газа, по которому нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины - 52,52 млн куб. м газа", - говорится в позиции "Газпрома".

"Газпром" заявляет, что "при сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы" 28 ноября начнет сокращение подачи газа на ГИС "Суджа" для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки.

Напомним:

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Напомним, в начале осени 2022 года Кремль взялся испытывать прочность молдавской энергосистемы. В октябре снизил поставки газа на 30% от контрактного объема. А фактически с 1 ноября урезал газ наполовину. Такое урезание означало, что Молдова теряет также главный источник электроэнергии.

Кроме того, из-за обстрелов украинской инфраструктуры Россией Молдова больше не имеет возможности покупать электроэнергию у Украины.

Экономическая правда