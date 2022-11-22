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Бельгия официально ввела возможность выбрать 4-дневную рабочую неделю: часов не стало меньше

Вторник, 22 ноября 2022, 13:27 - Анастасия Жарикова

Рабочие в Бельгии получили право на четырехдневную рабочую неделю, но те, кто им воспользуются, будут работать по часам практически так же.

Об этом сообщает Euronews.

В понедельник вступило в силу распоряжение бельгийского правительства, принятое в феврале. Четырехдневный график работы до этого только тестировали.

"Но в отличие от большинства пилотных проектов, где работникам платят одинаковую сумму за меньшее количество часов, бельгийские работники, выбирающие вариант четырехдневной недели, должны будут работать одинаковое количество часов в течение недели", – говорится в сообщении.

Бельгийская четырехдневная рабочая неделя отличается от большинства других четырехдневных пробных рабочих недель, введенных в таких странах, как Великобритания и США.

Все служащие в Бельгии, независимо от того, работают они в государственном или частном секторе, получат выбор: работать 9,5 часов в день в течение четырех дней или 8 часов в день в течение пяти дней. То есть по сути, что рабочая неделя для них будет лишь немного короче традиционной – 38 часов вместо 40.

Таким образом, Бельгия стала первой страной в ЕС и третьей страной в мире, которая официально ввела четырехдневную рабочую неделю как вариант для своих работников.

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