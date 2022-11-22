В ЕС начали подготовку девятого пакета санкций против России – Politico

Польша, Латвия, Литва и Эстония, которые выступают за более жесткие и быстрые санкции ЕС против РФ, подталкивают другие столицы и Еврокомиссию к тому, чтобы договориться о верхнем пределе цен на нефть и девятом пакете санкций ЕС одновременно.

Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов.

Однако некоторые дипломаты ЕС недовольны попыткой этих стран связать ограничение цен на нефть с новыми санкциями, утверждая, что пакет еще не готов и их увязывание только усложнит ситуацию, пишет издание.

По словам двух чиновников, девятый пакет санкций будет сосредоточен на многих отдельных списках, направленных против российских чиновников, пропагандистов, руководителей и других деятелей, которые поддерживают режим Путина.

"Страны ЕС предложили длинные списки имен, и эксперты Комиссии сейчас прорабатывают их, чтобы убедиться, что они могут быть связаны с российской войной - что необходимо с юридической точки зрения для того, чтобы санкции оставались в силе, если они будут обжалованы в суде, как это часто бывает", - пишет Politico со ссылкой на источники.

Экономическая правда