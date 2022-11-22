В Эстонии спецслужбы совместно с ФБР задержали подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на $500 миллионов

reuters

В Таллине (Эстония) задержали двух граждан Эстонии - Сергея Потапенко и Иван Турыгина - подозреваемых в криптомошенничестве на 575 млн долл и сговоре с целью отмывания денег.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Минюста США.

Задержание провела Центральная криминальная полиция Эстонии совместно с ФБР.

Отмечается, что иск с 18 пунктами обвинения против Потапенко и Турыгина передан коллегии присяжных западного округа штата Вашингтон 27 октября.

В документе говорится, что Потапенко и Турыгин (обоим по 37 лет) побудили жертв заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют HashFlare и инвестировать в банк виртуальной валюты Polybius Bank, который был фиктивным и не выплачивал обещанных дивидендов.

Потерпевшие заплатили компаниям Потапенко и Турыгина более 575 миллионов долларов, а затем они оба использовали подставные компании для отмывания доходов и приобретения недвижимости и роскошных автомобилей, заявили в Минюсте США.

"Размер и масштабы предполагаемой схемы действительно впечатляют", - сказал помощник генерального прокурора Кеннет Полите-младший из уголовного отдела Министерства юстиции США.

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"Жертвы в США и за рубежом инвестировали в то, что считали сложным виртуальным активом, а оказалось частью мошеннической схемы, от которой пострадали тысячи людей", - сообщил помощник директора отдела уголовных расследований ФБР Луис Кесада.

Отмечается, что криптопреступники занимались небольшими аферами, но охватывали множество жертв в разных странах.

"Преступники используют эффект масштаба.

Они остаются ниже радаров органов правопорядка в разных странах, поскольку сумма, украденная у каждого отдельного пользователя, небольшая", - рассказал директор коллекторской компании Grant Thornton Кармел Кинг.

"Власти США и Эстонии работают над тем, чтобы арестовать эти активы, а также изъять доходы от этих преступлений", - говорится в заявлении.

По данным департамента, в схеме по отмыванию денег Потапенко и Турыгин приобрели по меньшей мере 75 объектов недвижимости, шесть роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи машин для добычи криптовалюты.

Минюст США поблагодарил правоохранительные органы Эстонии за сотрудничество в задержании Потапенко и Турыгина и будет ходатайствовать об их аресте на время следствия и выдаче США.

Если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Экономическая правда