Mazda планирует инвестировать 11 миллиардов долларов в производство электромобилей

reuters

Японский автопроизводитель Mazda Motor Corp во вторник представил план расходов в размере 10,6 миллиардов долларов на электрификацию своих автомобилей, также компания рассматривает возможность инвестирования в производство аккумуляторов.

Об этом пишет Reuters.

Компания также повысила целевой показатель продаж электромобилей (EV) до 40% от общего мирового объема к 2030 году, на фоне того, что автопроизводители во всем мире тратят миллиарды долларов на наращивание производства аккумуляторов и электромобилей в условиях ужесточения экологических норм.

"Инвестиционный план Mazda следует за аналогичными объявлениями в этом году японских конкурентов, таких как Toyota и Honda, которые были раскритикованы защитниками окружающей среды и "зелеными" инвесторами-активистами за медленную электрификацию", - пишет агентство.

"Мы будем способствовать полноценному запуску аккумуляторных электромобилей и рассмотрим возможность инвестирования в производство аккумуляторов. По нашим оценкам, доля электромобилей Mazda в мировых продажах вырастет до диапазона от 25% до 40% по состоянию на 2030 год", - говорится в заявлении Mazda.

Предыдущая цель продаж электромобилей составляла 25% к 2030 году.

В компании пояснили, что инвестиции в размере 1,5 триллиона иен (10,6 млрд долларов США) будут осуществлены вместе с партнерами и будут направлены на исследования и разработки.

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Руководство Mazda отказалось предоставить подробный график инвестиций, добавив, что это будет зависеть от того, насколько быстро электромобили станут популярными.

Автопроизводитель заявил, что договорился о сотрудничестве с семью компаниями, включая производителя электрических компонентов Rohm Co для совместной разработки и производства электрических приводов.

Генеральный директор Mazda Акира Марумото также сообщил журналистам, что компания достигла соглашения о поставках с производителем аккумуляторов Envision AESC для своих электромобилей, произведенных в Японии.

Экономическая правда