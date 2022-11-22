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Веерные отключения света: во вторник во всех областях будут действовать почасовые графики

Вторник, 22 ноября 2022, 10:15 - Анастасия Жарикова

Во вторник, 22 ноября, Укрэнерго применил плановые отключения электроэнергии по всей территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"22 ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения", - говорится в сообщении.

Регулятор объясняет, что украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от 6 волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность.

"Мы продолжаем делать все возможное для восстановления устойчивого энергопитания в ваши дома", – добавили в компании.

Напоминаем:

Предположительно, Украина будет жить в условиях регулярных отключений электроэнергии по меньшей мере до конца марта.

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электроэнергия Укрэнерго
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Экономическая правда
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