Веерные отключения света: во вторник во всех областях будут действовать почасовые графики
Вторник, 22 ноября 2022, 10:15 -
Во вторник, 22 ноября, Укрэнерго применил плановые отключения электроэнергии по всей территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"22 ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения", - говорится в сообщении.
Регулятор объясняет, что украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от 6 волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность.
"Мы продолжаем делать все возможное для восстановления устойчивого энергопитания в ваши дома", – добавили в компании.
Напоминаем:
Предположительно, Украина будет жить в условиях регулярных отключений электроэнергии по меньшей мере до конца марта.
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