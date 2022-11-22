Цены на нефть выросли после опровержения планов ОПЕК увеличить добычу

Цены на нефть во вторник выросли и фоне снижения доллара, но обеспокоенность глобальной рецессией и рост количества случаев COVID-19 в Китае, что снижает спрос со стороны крупнейшего мирового импортера сырой нефти, продолжается.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 44 цента, или на 0,5%, до 87,89 долларов за баррель в 05:13 GMT.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) на январь начали торговаться во вторник, поднявшись на 30 центов, или 0,4%, до 80,34 доллара за баррель.

В понедельник оба контрольных показателя упали более чем на 5 долларов за баррель, достигнув 10-месячного минимума, после того, как Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что увеличение добычи до 500 тысяч баррелей в день будет рассмотрено на встрече ОПЕК+ 4 декабря .

Цены быстро восстановились после того, как министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что королевство продолжает сокращать добычу и не обсуждает потенциальное увеличение добычи нефти с другими производителями нефти ОПЕК, сообщило государственное информационное агентство SPA, опровергая сообщение WSJ.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) недавно снизили цели добычи, а министр энергетики фактического лидера Саудовской Аравии заявил в этом месяце, что группа будет оставаться осторожной по добыче нефти из-за неопределенности в мировой экономике.

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