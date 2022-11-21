Партнер и подчиненный Ермака проигнорировали вопрос, как получили должности в наблюдательном совете "Укрнафты"

Представители команды главы Офиса президента Андрея Ермака проигнорировали просьбу прокомментировать свои назначения в наблюдательные советы одного из недавно отчужденных к государству предприятий - "Укрнафты".

Об этом сообщает Bihus.info.

Новый акционер "Укрнафты" – Министерство обороны – 7 ноября назначил новый наблюдательный совет предприятия – 5 новых членов.

Среди них – Роза Тапанова, работавшая юристом в юридической фирме действующего руководителя ОП Ермака ООО "Международная юридическая компания", созданной им в конце 90-х годов. Позже Тапанова и Ермак основали адвокатское объединение с таким же названием, как партнеры.

Уже после прихода Андрея Ермака в Офис президента Тапанова стала работать на государственной службе, а сейчас является членом наблюдательного совета государственной Укрнафты (по квоте Минобороны), членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка (от Кабмина) и директором Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр" (Министерство культуры).

Тапанова, получив запрос от журналистов с вопросом, как она попала на эти должности, пообещала связаться с журналисткой, но, в конце концов, больше с журналистами редакции не общалась.

Также Bihus.Info с аналогичным запросом обратились к Андрею Готу, которого Минобороны также назначило членом наблюдательного совета "Укрнафты". Известно, что Гота работает в Офисе Президента — советником руководителя ОП Андрея Ермака, а до того с декабря 2020 по февраль 2022 возглавлял Кабинет Андрея Ермака.

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Также Гота с сентября 2021 года назначен членом наблюдательного совета государственного производителя электричества "Центрэнерго" – от Фонда госимущества.

"Я никого не интересовал до этого момента. И здесь на тебе – "Укрнафта", – отметил Андрей Гота в разговоре с журналистами. Он также пообещал пересмотреть посланные вопросы и вернуться, однако на этом общение с редакцией завершилось.





