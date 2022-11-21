Цены на нефть упали до январского минимума из-за вероятности увеличения добычи ОПЕК

Цены на нефть упали до минимума с начала января после сообщения, что Саудовская Аравия и другие производители нефти ОПЕК рассматривают возможность увеличения добычи на полмиллиона баррелей в сутки.

Об этом сообщает Reuters.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4,07 доллара, или на 4,7%, до 82,93 доллара за баррель на 16:43 по Гринвичу.

Декабрьские фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 4,48 доллара, или 5,6%, до 75,60 доллара до истечения срока действия контракта позже в понедельник. Более активный январский контракт снизился на 4,05 долл., или на 5%, до 76,04 долл. за баррель.

Как сообщил The Wall Street Journal, увеличение добычи на 500 тыс баррелей в день будет обсуждаться на встрече ОПЕК+ 4 декабря.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, вместе известные как ОПЕК+, недавно снизили целые добычи, и в этом месяце фактически лидер Саудовской Аравии министр энергетики заявил, что группа будет оставаться осторожной.

Выпуск большего количества нефти в то время, когда низкий спрос на топливо в Китае и укрепление доллара США могут направить рынок глубже в контанго, побуждая нефть больше поступать в хранилища и толкая цены еще ниже, сказал директор отдела энергетических фьючерсов в Mizuho в Нью -Йорк Боб Яугер.

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"Помимо ослабленного прогноза спроса из-за ограничения COVID-19 в Китае, отскок доллара США сегодня также является медвежьим фактором для цен на нефть", – сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

На прошлой неделе спрэд фьючерсов на нефть марки Brent на первый месяц резко сузился, в то время как WTI перевернулся к контанго, отражая обеспокоенность по поводу сокращения предложения.